Москва, , 17:36 — REGNUM 18 декабря в «Царицыне» откроется выставка «Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Выставка расскажет о жизни парижан конца XVIII века: для создания аутентичной атмосферы в царицынский Хлебный дом привезли скульптуру, костюмы, мебель и фарфор из собрания Исторического музея, Петергофа, усадеб Кусково и Останкино.

Каждый экспонат по-своему отражает вкусы Людовика XVI и демонстрирует особенности его стиля. Главный участник выставки — «Картины жизни», цикл из 26 гравюр, отображающих повседневные занятия французов и рассказывающих о быте и нравах эпохи.

Выставка продлится до 12 апреля 2020 года.