Прага, , 11:40 — REGNUM 11 декабря аукционный дом Arthouse Hejtmánek в Праге проведет 11-ые торги классического и современного искусства, антиквариата и ювелирных изделий. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Один из топ-лотов аукциона — «Парижский бульвар ночью» выдающегося русского художника Константина Коровина со стартовой ценой в 21 450 евро (1 523 000 рублей).

Среди других лотов: золотая медаль с изображением императора Александра I, кольцо с бриллиантом в 5 каратов, картина Якоба ван дер Керкховена, произведения Йоганна Каспара Гиршли, работы Петра Фарисеева, деревянные шкатулки, сделанные в мастерских усадьбы Талашкино в начале XX века и многое другое.