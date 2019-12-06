Приволжск, Ивановская область, , 11:14 — REGNUM Новый кинозал открылся в доме культуры города Приволжск Ивановской области 6 декабря в рамках проекта Фонда кино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ранее Приволжский ДК стал победителем конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, ему был выделен грант в пять миллионов рублей для создания современного кинозала.

Сегодня, 6 декабря, в 10:00 в новом кинозале начался кинопоказ — в рамках анимационного фестиваля, организованного «Союзмультфильмом», зрителям представили анимационный фильм «Виват, мушкетеры!».

Как добавили в пресс-службе, в 2019 году средства гранта были выделены также районному централизованному клубному объединению города Гаврилов Посад и ООО «Эф.Эм» для открытия частного кинотеатра в городе Кохме. Всего с 2016 года в рамках программы Фонда кино в Ивановской области было открыто 12 кинозалов в восьми муниципальных образованиях.