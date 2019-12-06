Лондон, , 10:23 — REGNUM Около 800 библиотек было закрыто по всей Великобритании после прихода консерваторов к власти в 2010 году. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному Королевским институтом финансов и бухгалтерского учета, в текущий момент в Великобритании открыто 3583 отделения библиотек, однако с 2010 года закрылось 773 библиотеки. Вместе с количеством библиотек резко сократилось число их сотрудников: от 25 тысяч в 2010 году до 15,3 тысяч в 2019 году. Как следствие, произошел спад посещаемости — от 315 млн к 226 млн соответственно.

По данным экспертов, произошедшие изменения связаны со снижением бюджетных расходов в этой сфере на 29,6% за последние десять лет. Критики правительства отмечают, что подобная политику нельзя назвать стратегически верной, поскольку расходы на содержания библиотек являются инвестицией в развитие условий для образования по всей стране, что непременно сказывается на ее дальнейшем экономическом росте.