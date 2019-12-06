Москва, 6 декабря 2019, 09:51 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и сценариста Владимира Наумова с днём рождения. Наумову исполняется 92 года, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил творческий труд, необычайно острое ощущение эпохи и выдающиеся успехи кинорежиссёра в сложной профессии.
«Вы создали фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны», — подчеркнул Путин и пожелал Наумову здоровья и благополучия.
Справка ИА REGNUM:
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Актер, сценарист, продюсер, артист, кинорежиссер, народный артист СССР. Известные режиссерские работы — «Бег», «Тегеран-43» и др.
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