Екатеринбург, , 23:24 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, мэрия и гордума выразили свои соболезнования родственникам и близким умершего художника-конструктора Ролена Шеина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Скорбим! Ушёл из жизни легендарный художник Ролен Шеин!» — указано в некрологе.

В мэрии отметили, что Шеин «вошёл в историю как деятель, продвинувший вперёд техническую эстетику Советского Союза и России». Не забыли чиновники и о том, что художник являлся автором народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина, варварски снесённого предыдущей командой горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Ролен Андрианович Шеин покинул наш мир 2 декабря 2019 года в возрасте 93 лет.

Мэр Екатеринбурга ранее обещал вернуть демонтированую Краснознаменную группу с Орденом Ленина на историческое место.

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