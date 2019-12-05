Москва, , 22:25 — REGNUM Музей истории ГУЛАГа совместно с издательством Albus Corvus осуществил переиздание книги «На краю света» советского писателя Сергея Безбородова. Об этом сообщает издание Горький.

Сочинения Сергея Безбородова вполне можно отнести к традиции «полярной» литературы. Основу книги составляет документальный рассказ о зимовке полярников на острове Земля Франца-Иосифа в 1933—1934 годах. Автор повествует о буднях советских исследователей в тяжелых северных условиях, о продуктовом дефиците и природе человеческих отношений, характер которых обостряется ввиду экстремальной обстановки.

Значимым дополнением к беллетризованному тексту является помещаемый в книге документальный отчет начальника арктической обсерватории. Данный документ, содержащий упоминания об атмосфере всеобщего подозрения, пьянстве полярников, сомнениях в правильности идеологического курса. Подобные упоминания указывают на «белые пятна» книги Безбородова, подчеркивая и доказывая ее принадлежность к подцензурной литературе 1930-х годов.