Москва, , 22:11 — REGNUM 14 декабря в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели открывается выставка художника-нонконформиста Ильи Львовича Табенкина. Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

В экспозиции представлены более 50 работ из собрания Любови Агафоновой и частных коллекций, среди которых как сделавшие художника известным живописные абстрактные натюрморты, так и графические произведения 1970−80 годов.

Искусствоведы считают, что любимый жанр Ильи Табенкина — абстрактный натюрморт, к которому он обратился под влиянием эстетических идеалов итальянского футуриста Джорджо Моранди. Особенность натюрмортов художника — воздействие на зрителя ритмом, цветом, масштабом.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.