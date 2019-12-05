5 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM 30 октября в США прошел один из любимых праздников американцев — День Благодарения. Каждый год дата праздника меняется, но всегда приходится на последний четверг ноября. Каждый американец в этот день берет отпуск, не считая тех, кто работает в сфере услуг. Все банки, правительственные учреждения и большинство магазинов закрыты в День Благодарения. Вечером все близкие традиционно собираются с семьями для большого праздничного ужина с индейкой.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Наш фотокорреспондент Дарья Драй рассказывает и показывает, что увидела сама.

Осенний Центральный парк Дарья Драй © ИА REGNUM Осенний Центральный парк Дарья Драй © ИА REGNUM

В Нью-Йорке с 1924 года есть своя традиция проведения общенародного праздника. Ровно в девять утра от 77-ой стрит стартует Macy’s Thanksgiving Day Parade — массовое шествие, организуемое розничноторговой сетью Macy’s. Главные герои парада — огромные надувные игрушки — проносятся вдоль Центрального парка и по Шестой авеню до входа в универмаг Macy’s.

День Благодарения в США Дарья Драй © ИА REGNUM

Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM

Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM

Маленькие зрители на параде Дарья Драй © ИА REGNUM Маленькие зрители на параде Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на параде Дарья Драй © ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году последний четверг ноября выдался ветреным и холодным. Власти города до последнего не хотели давать разрешение на запуск воздушных шаров, так как скорость ветра превышала 15 м/сек. Но традиционное шествие всё же состоялось. Правда, некоторых особо крупных надувных героев удерживали веревками до 90 человек.

Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM

Парад в День благодарения в Нью-Йорке Дарья Драй © ИА REGNUM

Маленькие зрители на параде Дарья Драй © ИА REGNUM Перекрытые улицы от автомобильного движения после парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Мисс Америка 2019 Nia Franklin Дарья Драй © ИА REGNUM Мисс Америка 2019 Nia Franklin Дарья Драй © ИА REGNUM

Спанч-боб Дарья Драй © ИА REGNUM Спанч-боб Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители в высотках Дарья Драй © ИА REGNUM

Наблюдать за парадом пришли сотни тысяч человек, но это в разы меньше чем в прошлые года, вероятно непогода, в итоге многих отпугнула.

Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году можно было увидеть как привычных героев (Спанч-боб, Пикачу) так и новых или забытых. В шествии, как и 50 лет назад, принял участие пес Снупи-астронавт — в честь юбилея высадки человека на Луну.

Пикачу Дарья Драй © ИА REGNUM

Снупи-астронавт Дарья Драй © ИА REGNUM

Санта-клаус Дарья Драй © ИА REGNUM

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM