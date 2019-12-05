Нью-Йорк, США,
5 декабря 2019, 11:33 — REGNUM 30 октября в США прошел один из любимых праздников американцев — День Благодарения. Каждый год дата праздника меняется, но всегда приходится на последний четверг ноября. Каждый американец в этот день берет отпуск, не считая тех, кто работает в сфере услуг. Все банки, правительственные учреждения и большинство магазинов закрыты в День Благодарения. Вечером все близкие традиционно собираются с семьями для большого праздничного ужина с индейкой.
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Наш фотокорреспондент Дарья Драй рассказывает и показывает, что увидела сама.
Осенний Центральный парк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Осенний Центральный парк
Дарья Драй © ИА REGNUM
В Нью-Йорке с 1924 года есть своя традиция проведения общенародного праздника. Ровно в девять утра от 77-ой стрит стартует Macy’s Thanksgiving Day Parade — массовое шествие, организуемое розничноторговой сетью Macy’s. Главные герои парада — огромные надувные игрушки — проносятся вдоль Центрального парка и по Шестой авеню до входа в универмаг Macy’s.
День Благодарения в США
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
В этом году последний четверг ноября выдался ветреным и холодным. Власти города до последнего не хотели давать разрешение на запуск воздушных шаров, так как скорость ветра превышала 15 м/сек. Но традиционное шествие всё же состоялось. Правда, некоторых особо крупных надувных героев удерживали веревками до 90 человек.
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перекрытые улицы от автомобильного движения после парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мисс Америка 2019 Nia Franklin
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мисс Америка 2019 Nia Franklin
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спанч-боб
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спанч-боб
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители в высотках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Наблюдать за парадом пришли сотни тысяч человек, но это в разы меньше чем в прошлые года, вероятно непогода, в итоге многих отпугнула.
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй © ИА REGNUM
В этом году можно было увидеть как привычных героев (Спанч-боб, Пикачу) так и новых или забытых. В шествии, как и 50 лет назад, принял участие пес Снупи-астронавт — в честь юбилея высадки человека на Луну.
Пикачу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снупи-астронавт
Дарья Драй © ИА REGNUM
Санта-клаус
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эмпайер Стейт Билдинг
Дарья Драй © ИА REGNUM