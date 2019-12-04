Штат Калифорния, США, , 23:31 — REGNUM 6 декабря бренд Vans выпустит коллекцию The Vault by Vans x Damien Hirst collection, созданную совместно с английским художником Дэмиеном Херстом. Об этом сообщает портал ARTinvestment.RU.

На шести классических моделях Vans Sk8-Hi и Classic Slip-On изобразят культовые образы Херста — бабочки, брызги красок и пятна в горошек. Бабочки — одни из центральных объектов для выражения творчества Херста, он использует их во всех возможных формах: изображение на картинах, фотографии, инсталляции.

Дэмиен Херст: «Я всегда любил Vans, и произведения искусства прекрасно подходят для этой обуви. Не могу дождаться, когда люди увидят её. Уровень свободы, который предоставили мне как художнику и Palms и Vans, был удивительным».