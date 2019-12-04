Москва, , 22:49 — REGNUM 5 декабре в Москве в кинотеатре «Космос» Гёте-институт и журнал Искусство кино организуют показ отреставрированного фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», считающегося одним из главных фильмов «Нового немецкого кино». Об этом пишет журнал Искусство кино.

Картина посвящена проблеме разделения немецкого народа и всего человечества Берлинской стеной, над которой летают ангелы, рассуждающие о судьбах человечества.

Примечательно, что в заключительных титрах говорится о том, что фильм посвящается всем бывшим ангелам, но особенно Ясудзиро, Франсуа и Андрею, под которыми имелись в виду Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрей Тарковский.