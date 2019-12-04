Лондон, , 17:46 — REGNUM В сеть выложили первый полноценный трейлер фильма «Не время умирать», который является 25-м по счету в серии «бондианы». Ролик был опубликован 4 декабря на YouTube-канале James Bond 007.

В предстоящей картине снялись Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рэйф Файнс и другие известные актёры. Премьера картины в России запланирована на 9 апреля 2020 года.

По сюжету фильма Джеймс Бондм решает отойти от дел и насладиться спокойной жизнью, однако его покой нарушает старый друг. Он просит Агента 007 выполнить миссию, связанную с похищенным учёным.

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