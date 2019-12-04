Лондон, , 10:30 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании BBC One объявило о том, что премьера сериала «Дракула» состоится 1 января 2020 года. Триллер расскажет новую интерпретацию старой легенды об ужасном и кровожадном графе Владиславе Дракуле, который обратился к темным силам за вечной жизнью, а получил вечные страдания и неутолимый голод.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Клас Банг, известный по «Дитя джунглей», «Мост», «Правительство», «Любовники» и «Девушка, которая застряла в паутине», Джонатан Арис, знакомый зрителям по картинам «Марсианин», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Шерлок» и «Мерлин», Джон Хеффернан, снявшийся в «Корона» и «Лютер», Юссеф Керкур, сыгравший в «Ричард II», «Ответный удар» и «Преступник», и Тим Ингалл.

В качестве шоураннера выступил Марк Гейтисс, работавший над сериалами «Приключение в пространстве и времени» и «Мрачный дом». Команду исполнительных продюсеров возглавили Стивен Моффат, участвовавший в создании картин «Шерлок», «Джекилл», «Доктор Кто: Конфиденциально» и «Любовь на шестерых», и Бен Ирвинг, благодаря которому свет увидел сериал «Темные начала». Работу над сценарием вел Брэм Стокер. Режиссерами стали Джонни Кэмпбелл, Пол МакГиган и Дэймон Томас.