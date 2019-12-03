Пекин, , 23:40 — REGNUM В северо-восточной китайской провинции Цзилинь, в ходе раскопок, которые производятся совместными усилиями археологов из Китая, США и Франции, обнаружены тысячи реликвий и артефактов древнего быта жителей региона, относящихся к III веку до н.э., сообщает 3 декабря Синьхуа.

Как сообщили в Цзилиньском университете, раскопки осуществляются в руинах у деревни Дацзиньшань рядом с городом Шуанляо. Район поисков составляет около 150 м на 100 м. Обнаружены развалины более 60 древних домов, четыре гробницы, множество ям с золой, а также изделия из керамики, камня, кости и бронзы.

В результате исследования артефактов ученые рассчитывают получить дополнительные интересные сведения о быте, условиях труда, социальной организации и структуре древних людей бронзового века в бассейне реки Дунляохэ.