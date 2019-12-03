Москва, , 21:28 — REGNUM 5 декабря в московском Музее Ар Деко состоится лекцию «1940-е: Оккупация Парижа и триумф дома Dior». Она будет посвящена значимому периоду в истории модного бренда, процессу приспособления известных на весь мир марок к условиям военного времени. Об этом сообщает издание Theory&Practice.

Лектором выступит автор многих материалов по истории искусства и ведущий курса «Диктат Моды» Андрей Дмитриев-Радвогин. Одной из основных тем станет феномен «New Look» — изменение представления о женственности и красоте в конце 1940-х, которое не произошло бы без коллекций знаменитого модельера Кристиана Диора.

Частный Музей Ар Деко обладает обширной коллекцией скульптур, декоративных панно и предметов интерьера эпохи ар деко и предлагает посетителям узнать об изысканном стиле «золотых двадцатых».