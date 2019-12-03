Лос-Гатос, США, , 18:53 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что мини-сериал «Кликбейт» обрел исполнителей главных ролей. Среди них Зои Казан, получившая признание благодаря «Руби Спаркс», «Любовь — болезнь», «В твоих глазах», «Я и Орсон Уэллс» и «Перелом», Бетти Гэбриел, сыгравшая в «Апгрейд», «Прочь», «Двойник» и «Мир Дикого Запада», Эдриан Гренье, известный по «Искусственный разум», «Дьявол носит Prada», «Красавцы», «Налетчики» и «Арсенал», и Феникс Раи.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, триллер затронет те потаенные уголки нашего разума, которые раскрываются в современном мире посредством социальных сетей, а также скрытые желания, реализуемые на грани реального и виртуального миров.

В качестве шоураннеров выступили двукратный обладатель премии Берлинского кинофестиваля Тони Эйрс, работавший над «Пощечина» и «10 мгновений судьбы», и Дэвид Хейман. Команду исполнительных продюсеров возглавили Том Хоффи, участвовавший в создании картин «Беглянки», «Не та девушка», «Дитя любви» и «Возвращение на остров Ним», и Том Винчестер, благодаря которому свет увидел сериал «Льюис». Режиссерами стали Брэд Андерсон и Эмма Фримен.