Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Создатель персонажа комиксов Спауна Тодд Макфарлейн уже начал работу над фильмом о своём герое. Об этом 2 декабря сообщило издание IGN.

https://twitter.com/IGN/status/1201478889798807552

Сейчас сценарий предстоящей картины находится на стадии «полировки». Макфарлейн отметил, что снимет её независимо от того, помогут ли ему в этом крупные киностудии.

Напомним, про Спауна уже выходил одноимённый фильм в 1997 году. Главную роль в нём исполнил актёр Майкл Джей Уайт.

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