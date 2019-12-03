Нью-Йорк, США, , 11:37 — REGNUM В галерее David Zwirner на 20-й улице в Нью-Йорке проходит выставка Яёй Кусамы, одной из наиболее влиятельных художниц двадцатого и двадцать первого веков. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Выставка «Every Day I Pray For Love» включает в себя новые картины, скульптуры и иммерсивную инсталляцию. Также впервые будет показана работа Яей Кусамы «Бесконечная зеркальная комната — танцующие огоньки, которые улетели во вселенную» 2019 года.

Кусама занимает уникальное место в современной истории искусства. В ее хорошо узнаваемых работах часто используются повторяющиеся элементы, например, точки, для создания микроскопических и макроскопических миров.

Выставка продлится до 14 декабря 2019 года.