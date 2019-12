Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Дженнифер Лоуренс может появиться в предстоящем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром». Об этом 2 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили изданию: актриса заинтересована в том, чтобы исполнить в фильме роль одного из злодеев. Она может сыграть могущественную волшебницу Амору, известную как Чаровница. В комиксах Marvel она выступает в качестве одного из заклятыхврагов Тора.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 ноября 2021 года. Главные роли в нём исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.

