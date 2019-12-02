Рига, , 15:44 — REGNUM Картину режиссёра Давья Симаниса «Отец ночи» («Tēvs Nakts») 3 декабря покажут в Лос-Анджелесе на специальном сеансе перед киноакадемиками, членами жюри премии Оскар. Об этом пишет портал LA.

По данным журналистов, представители Латвии выдвинули эту картину в категории «Лучший зарубежный фильм».

Фильм «Отец ночи» — история о латышском праведнике мира, рижанине Жанисе Липке. В годы войны он спас от уничтожения гитлеровцами более 50 евреев.

Холокост болезненная для Латвии тема. 30 ноября и 8 декабря в лесу Румбулы, под Ригой, нацистами было расстреляно около 28 000 евреев. Причём в первый день — 25 000 человек. В расстрелах участие принимали латышские добровольцы.