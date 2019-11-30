Лондон, , 21:54 — REGNUM Бывший ведущий популярного сериала Top Gear про автопром Джеймс Мэй в интервью журналистам признался, что с тех пор, как он покинул шоу, он смотрел его довольно часто. Об этом 20 ноября сообщил портал Digital Spy.

Ведущий отметил, что на ему очень нравится смотреть сериал в ситуации, когда он не принимает участие в его создании. «Чего я не мог сделать, знаете, на протяжении 13 лет или что-то около того», — сказал Мэй.

Он отметил, что действующим создателям шоу понадобилось некоторое время для того, чтобы понять, как делать подобный сериал правильно. Мэй отметил, что поначалу у них получалось «так себе», признав, что сейчас им удалось поднять Top Gear на должный уровень. «Сейчас почти так же хорошо, как у нас», — заключил ведущий.

Напомним, после того, как в марте 2015 году у ведущего Top Gear Джереми Кларксона возник сёрьзный конфликт с одним из продюсеров шоу, компания BBC объявила о его увольнении. Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй решили поддержать коллегу и также покинули проект. Впоследствии они подписали контракт с Amazon Video и начали вести новую программу, которая получила название The Grand Tour.

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