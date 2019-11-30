Москва, , 16:38 — REGNUM 13 декабря московская Fragment Gallery откроет персональный проект белорусского художника Юры Шуста «НЕОФИТ». Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, проект «НЕОФИТ» сочетает в себе архаическое и постиндустриальное и актуализирует идею включения человека в

глобальную систему. Это попытка выявления глубинной связи технологии и общества.

В центре экспозиции — видеопроект, посвященный языческой легенде о цветке папоротника, исполняющего желания в ночь на Ивана Купалу. В проекте группа ребят со смартфонами в руках ходят по лесу в поиске метафорического счастья.

Выставка продлится до 6 февраля 2020 года.

откроет персональный проект белорусского художника Юры Шуста «НЕОФИТ». Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, проект «НЕОФИТ» сочетает в себе архаическое и постиндустриальное и актуализирует идею включения человека в глобальную систему. Это попытка выявления глубинной связи технологии и общества.

В центре экспозиции — видеопроект, посвященный языческой легенде о цветке папоротника, исполняющего желания в ночь на Ивана Купалу. В проекте группа ребят со смартфонами в руках ходят по лесу в поиске метафорического счастья.

Выставка продлится до 6 февраля 2020 года.