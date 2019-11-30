Москва, , 11:52 — REGNUM 5 декабря в рамках Года Театра в выставочных залах Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» откроется выставка «Театральная сказка». Об этом сообщает официальный сайт РОСИЗО.

Как отмечают искусствоведы, выставка показывает волшебный мир, который открывается зрителю в оперных и балетных спектаклях, основанных на сказочных сюжетах. Эти сказочные мотивы вдохновляли многих композиторов, хореографов, сценографов.

Также экспозиция познакомит со сценическими образами балерин, представив пуанты знаменитых балерин Большого театра, исполнивших все главные партии в классическом репертуаре: Екатерины Максимовой, Светланы Захаровой, Нины Ананиашвили и легендарной Майи Плисецкой.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.