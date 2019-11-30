Москва, , 11:11 — REGNUM 30 ноября в Музеях Московского Кремля начинает работу выставка «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник». Международный проект музеев России и Европы представляет около 200 экспонатов. Как отмечают организаторы, это уникальные архивные документы, регалии, парадное оружие, произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, а также медали и монеты. Кроме того, посетители увидят научные инструменты, принадлежавшие императору, предметы из его «Китайской» и «Сибирской» коллекций, а также редкие книжные издания и рисунки, которые легли в основу Кунсткамеры. Выставку дополняют лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых.

На концертах фестиваля «Посольские дары» прозвучат музыкальные и литературные произведения XVIII — XX веков.