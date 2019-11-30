Москва, , 10:53 — REGNUM На телеканале «Россия 1» 9 декабря выйдет 19 сезон сериала «Тайны следствия». Картина повествует о сложных буднях работников прокуратуры.

По сообщению российской новостной службы «Вести», главные роли исполнили Анна Ковальчук, известная по «Адмиралъ», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание», «Годунов. Продолжение», Вячеслав Захаров, знакомый зрителям по картинам «Посетитель музея», «Опергруппа», «Про Василия Блаженного» и «Вокзал», Сергей Барышев, снявшийся в «Без следа» и «Жить дальше», Александр Новиков, сыгравший в «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Чисто по жизни» и «У нас все дома», и Эмилия Спивак.

В качестве создателей сериала выступили Елена Топильская, подарившая миру сериалы «Старые дела» и «Преступная страсть», и Алена Купцова. Команду исполнительных продюсеров возглавили Андрей Каморин, участвовавший в создании картин «Ментовские войны», «Паутина 5», «Цвет пламени» и «Улицы разбитых фонарей 10», и Ольга Манеева, благодаря которому вышел сериал «Любовь по приказу». Режиссером стал Александр Бурцев.