Торонто, Канада, , 19:04 — REGNUM 28 ноября Международный фестиваль в Торонто представил список лучших картин уходящего десятилетия. Первое место по мнению критиков занимает драма Лукресии Мартель «Зама» 2017 года. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Картина Лукресии Мартель рассказывает о доне Диего де Заме, чиновнике испанской короны, ожидающем перевода на службу в Буэнос-Айрес. Кинокритики отмечают политизированность ленты, поднимающей темы расизма и колониализма, в то же время картина смотрится актуальной и ныне.

Всего в список Международного фестиваля в Торонто вошли 19 картин, некоторые из них разделили одну позицию.