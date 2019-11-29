Москва, , 19:01 — REGNUM 29 ноября в Москве стартовал кинофестиваль «Звезда. Панорама», объединяющий картины с нестандартными экспериментами в съёмке кинокартин. Фестиваль будет идти до 14 декабря в кинотеатре «Звезда». Об этом пишет журнал Искусство кино.

В программу фестиваля вошла картина «Пусть лето больше не настанет никогда», полностью снятая на старую модель мобильного телефона Sony Ericson, фильм «Хлеб с ветчиной», снятый в стилистике школьных драм 80-х годов на ручную видеокамеру, лента «Не подумайте, что я кричу», смонтированная из сотен отрывков других кинокартин.

Полное расписание и программа фестиваля доступна на сайте организатора мероприятия.