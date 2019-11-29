Москва, , 16:31 — REGNUM 3 декабря Галерея VS unio представит новый выставочный проект, посвященный искусству гравюры. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Выставка познакомит с разнообразием гравюрных техник: ксилография, офорт, акватинта. Галерея расскажет о первоначальном предназначении и последующем развитии этого тиражного вида искусства.

VS unio покажет работы крупнейших мастеров гравюры: Жак Калло, Джованни Пиранези, Альбрехт Дюрер, Рембрандт Харменс ван Рейн, Марк Шагал. Изучить и разобраться в тонкостях поможет оригинально продуманная сценография с использованием конструкций из стекла, обыгранных светом.

Выставка продлится до 22 февраля 202 года.