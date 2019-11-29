Рим, , 14:31 — REGNUM Римский Национальный музей искусств XXI века (Fondazione MAXXI) открыл философскую выставку «О духовной сущности искусства». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В проекте музея приняло участие 19 звезд современного искусства, в их числе: Франческо Клементе, Энцо Кукки, Йоко Оно, Михаль Ровнер, Томас Сарасено, Джереми Шоу. Работы художников экспонируются вместе с 17 произведениями из Музеев Ватикана, Капитолийских музеев и других.

Для выставки были специально созданы аудиоинсталляции Хассана Хана и Кимсуджи. Так же в проекте экспонируются фотоработы Ширин Нешат. В качестве логотипа выставки используется «инсталляция из почтовых марок Элизабетты ди Маджо, воссоздавшей мозаичный пол базилики Святого Марка в Венеции.

Выставка продлится до 8 марта 2020 года.