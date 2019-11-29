Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Художник и дизайнер Bosslogic, известный благодаря своим произведениям на тему комикс-вселенных Marvel и DC, опубликовал «постер» предстоящего сериала «Локи». Он выложил его 28 ноября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B5Xm1l1AlaB/

На «постере» изображён британский актёр Том Хиддлстон в образе брата Тора. В руках он держит Тессеракт (сосуд одного из Камней бесконечности).

«Не могу дождаться проделок», — такую фразу дизайнер разместил в описании к публикации, намекая на характер персонажа.

Ожидается, что потоковый сервис Disney+ покажет первую серию нового шоу 7 мая 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Хиддлстон признался: в действительности он никогда не пробовался на роль Локи, а получил её после того, как попытался пройти кастинг на роль Тора.

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