Париж, , 11:25 — REGNUM Известный французский режиссер Люк Бессон может получить 10 месяцев условно за увольнение своей ассистентки, в то время, когда она была на больничном. Об этом 29 ноября сообщила радиостанция RFI.

По данным источника, ассистентка знаменитого режиссера Софи Ф. ещё в октябре 2017 года два раза просила его об отпуске, а затем, получив отказ, взяла больничный. Затем женщина обвинила Бессона в «дискриминационном увольнении», а также, как заявил её адвокат, женщина «устала от травли, которой подвергалась на протяжении нескольких лет».

Позднее, в январе 2018 год режиссер уволил свою ассистентку за то, что она, по его мнению, подделала больничный, чтобы уехать на каникулы, на чем настаивает защита Бессона.

Решение суда будет объявлено 8 января 2020 года.

Напомним, это не первое судебное разбирательство в отношении Люка Бессона в последнее время. Ранее, в мае 2018 года, 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой подала жалобу в один из полицейских парижских комиссариатов с обвинением 60-летнего Бессона в изнасиловании. В феврале 2019 года дело была закрыто, а 4 октября вновь открыто, так как Рой написала новое заявление.