Москва, , 02:31 — REGNUM В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) в Москве 29 ноября открывается шестой Всероссийский фестиваль детской книги. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

Как следует из программы фестиваля, который в этом году посвящен научно-популярной литературе, с 29 ноября по 1 декабря в библиотеке будет проведено белее ста лекций, мастер-классов, встреч с писателями и презентаций книг.

Фестиваль будет проходить «нон-стоп» все три дня. Регистрация при входе на фестиваль не требуется.

Как следует из программы, значительная часть времени будет отдана встречам с известными писателями — популяризаторами науки. Диапазон тем: от географии и зоологии, до математики, истории, психологии и педагогики.

Каждое утро фестиваля будет открываться показом анимационных фильмов.

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