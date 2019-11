Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM В предстоящей перезагрузке кинокомикса «Фантастическая четвёрка» появится самый мощный супергерой комикс-вселеной Marvel. Об этом 28 ноября собщил портал We Got This Covered.

В будущей картине может появиться Франклин Бенджамин Ричардс — сын Мистера Фантастика (Рида Ричардса) и Невидимой леди (Сьюзан «Сью» Шторм-Ричардс), который принадлежит к классу мутантов за пределами категории Омега уровня.

Издание отмечает, что назвать Франклина «супергероем» — значит отчасти преуменьшить его уровень силы, поскольку он выходит даже за пределы уровня космических существ, известных как Целестиалы, которые создали Вечных и Девиантов.

Ожидается, что новый фильм «Фантастическая четвёрка» выйдет в 2022 году. Стоит отметить, что предыдущая картина франшизы, которую в 2015 году выпустил режиссёр Джош Транк, не очень успешно выступила в прокате. При бюджете $120 млн она собрала на домашнем кинорынке лишь $56,1 млн, а в мире — около $168 млн.

