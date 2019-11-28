Бербанк, США, , 21:55 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что к актерскому составу сериала «Всеамериканский» присоединился Скотт Рагглз, получивший признание благодаря «Третий дивизион», «За борцовским ковром», «Тысяча смертей», «Холодная игра» и «Убийство по книге».

Спортивная драма повествует о юном футболисте, афроамериканце из Лос-Анджелеса, который живет в неблагополучном районе, где правят преступность и расовая вражда. Однажды тренер из престижного образовательного учреждения замечает юное дарование и приглашает его присоединиться к команде элитной школы. Теперь герою нужно будет справиться с надменным отношением других учеников и членов его новой футбольной команды.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Эйприл Блэр, подарившая миру «Царство» и «Зои Харт из южного штата». Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», и Робби Роджерс. Работу над сценарием вели Роберт Дорти и Лорна Кларк Осунсанми. Режиссерами стали Роб Харди, Майкл Шульц и Дэвид МакУиртер.

Главные роли исполнили Даниэль Эзра, известный по «Без обид» и «Пропавший без вести», Грета Онейогоу, знакомая зрителям по картинам «Опасная игра Слоун», «Энн», «Расследование Мердока» и «Типа моя жена», Майкл Эванс Белинг, снявшийся в «Анатомия страсти» и «Империя», Саманта Логан, сыгравшая в «Учитель на замену», «Сплетница» и «Фостеры», и Бре Зи.