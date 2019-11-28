Лондон, , 11:38 — REGNUM Официальный представитель режиссера и продюсера Джонатана Миллера подтвердил, что звезда театра и кино скоропостижно скончался. Причиной смерти стала прогрессирующая болезнь Альцгеймера, с которой продюсер сражался в течение последних 10 лет.

Наибольшее признание он получил за съемки киноленты «Алиса в стране чудес», которая вышла на экраны телезрителей в конце 1960-х.

Кроме того, благодаря режиссеру зрители увидели такие картины как «Долгое путешествие дня в ночь», «Король Лир» «Тимон Афинский», «Укрощение строптивой», «Арена», «Например, такая как ты», «Омнибус» и «Монитор».