Атланта, США, , 22:15 — REGNUM Президент телеканала Cartoon Network Кристина Миллер покинет свой пост, который она занимала на протяжении последних 15 лет. Об этом 27 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Миллер останется работать в компании до конца 2019 года, за оставшееся время она передаст дела Майклу Оуелину, который временно займёт её должность. По имеющейся информации, руководители WarnerMedia хотели, чтобы Миллер продолжила управлять подразделением, однако та решила покинуть компанию, поскольку решила попробовать заняться чем-то другим в жизни. Менеджер компании отметила, что решение далось ей нелегко.

Кристина Миллер руководила работой таких подразделений и проектов WarnerMedia, как Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang и Turner Classic Movies. До этого она была генеральным директором NBA Digital и президентом Turner Sports.

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