Лас-Вегас, США, , 19:17 — REGNUM Американская певица Мэрайя Кэри получила официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса за свою рождественскую песню All I Want for Christmas Is You. Сообщается, что эта композиция была написана в 1994 году и побила сразу три мировых рекорда.

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили, что эта праздничная композиция является самой высокой в чарте Hot 100, а также имеет наибольшее количество стримов на интернет-сервисе Spotify за 24 часа.

По информации российского новостного агентства InterMedia, также этот хит является и рождественской песней, которая провела больше всего недель в британских чартах. Эти три рекорда будут включены в новое издание Книги рекордов Гиннеса, которая выйдет в 2020 году.

Своими достижениями артистка поделилась с поклонниками в инстаграме, также она поблагодарила представителей организации. Во время праздничного шоу в Колизее в Лас-Вегасе исполнительницу наградил судья Книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк, он вышел на сцену во время исполнения певицей этого трека.