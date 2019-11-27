Москва, , 18:36 — REGNUM 26 ноября правительство Москвы приняло постановление об экспериментальном механизме выплаты грантов отечественным кинематографистам, снимающим кино в узнаваемых локациях столицы. Об этом пишет интернет-портал «ПрофиСинема».

По задумке правительства Москвы такая практика поможет выстроить образ Москвы в массовом сознании зрителей и сделать Москву привлекательным туристическим городом для зарубежных и российских туристов.

Постановление предполагает, что размер гранта будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых в Москве. Победители международных фестивалей смогут получить грант в двойном размере.