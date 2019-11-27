Лос-Анджелес, США, 27 ноября 2019, 16:00 — REGNUM Американская актриса Кери Рассел рассказала, что создатели фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вдохновлялись старым аниме-сериалом «Спиди-гонщик», создавая её героиню. Об этом 27 ноября сообщает портал Comic Book.
https://twitter.com/RuinTheManbaby/status/1197773033529860096
В новом фильме Кери Рассел сыграет галактическую наёмницу по имени Зорри Блисс. Актриса отметила, что внешний облик её героини частчно вдохновлён образами из «Спиди-гонщика».
Напомним, фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря 2019 года. Картина станет финальной в «новой кинотрилогии».
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