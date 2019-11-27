Варшава, , 11:39 — REGNUM Анджей Сапковский ответил на критику фанатов «Ведьмака» в отношении Netflix, которые считают, что потоковый сервис удалил славянскую составляющую из предстоящего сериала. Интервью с писателем было опубликовано 26 ноября на портале Redanian Intelligence.

Автор книг о Ведьмаке Геральте признался, что его «тронуло» отношение съёмочной команды к деталям, он также добавил, что был «очарован» происходящим на съёмочной площадке до такой степени, что у него «перехватывало дыхание».

«Совершенно монументальные декорации, костюмы, грим, актерское мастерство, работа экипажа и техников. Это показалось мне важным. Потому что это было», — сказал Сапковский.

По поводу проявившейся в среде поклонников «Ведьмака» критики писатель заявил, что его книги — «это не Библия», добавив, что создатели адаптаций имеют неограниченное право на свободу творчества. Он также отметил, что упоминающееся «славянство» — это «нечто вроде мифа».

«Мне дали ярлык «Славянин», и он так и остался. Зачем? Что, Геральт звучит более славянски, чем Конан? Что, я занимался чем-то славянским в ономастике (искусство давать имена — ИА REGNUM)?», — заявил писатель, добавив, что первые истории были написаны строго в рамках фэнтезийного канона.

Напомним, сериал Netflix «Ведьмак», в основу которого легли романы Анджея Сапковского, выйдет на потоковом сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Главную роль в шоу исполнил британский актёр Генри Кавилл, Аня Чалотра сыграла Йеннифэр, а Фрейя Аллан — Цириллу.

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