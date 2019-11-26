Сан-Антонио, США, , 23:37 — REGNUM В Техасе, в Сан-Антонио открылся Ruby City — новый арт-центр по проекту Дэвида Аджайе. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

За несколько месяцев до смерти от рака коллекционер и художница Линда Пейс показала свой эскиз арт-центра британскому архитектору ганского происхождения Дэвиду Аджайе, доверив ему дизайн будущего здания. Оно должно было стать домом для ее коллекции современного искусства. Согласно последней воле художницы фонд ее имени получил эндаумент для финансирования проекта, требующего $15 млн. Помимо главного здания, новый комплекс включает в себя зеленую зону площадью более 4 тыс. кв. м и студию — дополнительную выставочную площадку.

Ruby City уже заявил три дебютные выставки. Первая, «Пробуждение мечты», демонстрирует ядро коллекции Пейс наряду с ее собственными работами. Вторая — «Айзек Джулиен. Playtime» — захватывающая видеоинсталляция 2014 года, посвященная теме мирового капитала. И наконец, третья — «Драгоценности в бетоне», навеянная сном, о котором Линда Пейс поведала в автобиографии.