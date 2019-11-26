Купертино, США, , 23:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AppleTV объявило о том, что к актерскому составу сериала «История Лизи» присоединился Дейн ДеХаан, получивший признание благодаря «Место под соснами», «Убей своих любимых», «Самый пьяный округ в мире», «Пациенты» и «Настоящая кровь». Социальная драма рассказывает историю женщины по имени Лизи, пережившей смерть своего супруга, известного писателя Скотта Лэндона. В попытках справиться с утратой, Лизи раскрывает все новые секреты жизни погибшего. Актер возьмет на себя роль рьяного фаната, докучающего вдове.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил известный писатель Стивен Кинг, работавший над «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Останься со мной», «11.22.63» и «Буря столетия». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джей Джей Абрамс, участвовавший в создании картин «Армагеддон», «Звездный путь», «Вечно молодой» и «Красивая жизнь».

Главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур, известная по «Бенни и Джун», «Большой Лебовски», «Ганнибал», «Часы» и «Студия 30», лауреат премии «Золотой Глобус» Клайв Оуэн, знакомый зрителям по картинам «Город грехов», «Не пойман — не вор», «Цена измены» и «За гранью», а также Райан Джордан МакКарти, сыгравший в «Поза», «Готэм» и «Черный список».