Роквилл, США, , 22:54 — REGNUM Компания Bethesda приняла решение отложить релиз мобильной ролевой игры The Elder Scrolls: Blades на платформе Nintendo Switch на начало 2020 года. Об этом 26 ноября сообщил портал Comicbook.

Руководство компании заявило: оно знает о том, что обладатели портативной консоли Nintendo очень ждут релиза игры, однако разработчикам требуется ещё немного времени для того, чтобы в итоге предоставить им «изысканный геймплей».

В Bethesda также напомнили, что после релиза The Elder Scrolls: Blades на Switch обладатели консоли смогут проводить кроссплатформенные PvP-матчи (PvP — игрок против игрока) с владельцами версии игры для смартфонов.

Релиз The Elder Scrolls: Blades на платформах iOS и Android состоялся в марте 2019 года. Она представляет собой однопользовательскую и многопользовательскую ролевую игру с видом от первого лица. Стоит отметить, что на OS и Android игра вышла в формате раннего доступа.

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