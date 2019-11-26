Лос-Анджелес, США, , 22:29 — REGNUM Warner Bros. может начать снимать кинокомикс «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли в 2021 году. Об этом 26 ноября сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, кинокомпания и студия DC всё ещё верят в то, что фильм с Миллером будет успешным. Однако актёр сможет присоединиться к проекту лишь после того, как он закончит съёмки в третьей картине серии «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьера кинокомикса «Флэш» может быть отложена на 2022 год. Тогда инсайдеры также сказали, что причиной переноса сроков релиза картины стала занятость Миллера в проекте «Фантастических тварей».

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника