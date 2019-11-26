Нью-Йорк, США, , 21:51 — REGNUM Skydance Interactive решила запустить подкаст (аудиопередача на определённую тему), который будет посвящён предстоящей VR-игре по вселенной «Ходячих мертвецов». Об этом 26 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Всего компания выпустит десять эпизодов аудиошоу, которое будет связано с предстоящей игрой The Walking Dead: Saints and Sinners («Ходячие мертвецы: Святые и грешники»). Оно получит название «Руководство по сверхъестественному для скептиков Нового Орлеана».

В качестве ведущего выступит актриса Мара Юнот, которая озвучила в играх Telltale персонажа Сару Беннет. Она расскажет слушателям о городских легендах и историях о паранормальных явлениях, происходящих на территории Нового Орлеана.

Напомним, релиз игры The Walking Dead: Saints and Sinners запланирован на 23 января 2020 года. Согласно заявлениям разработчиков, она будет представлять собой экшен от первого лица, в основу которого лягут технологии виртуальной реальности.

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