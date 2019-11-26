Дрезден, Германия, , 10:51 — REGNUM Музей «Зеленые своды» в Дрездене, где хранится уникальная коллекция украшений и произведений декоративно-прикладного искусства из собрания саксонских королей, был ограблен. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

По словам министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, речь идет о «предметах искусства неизмеримой ценности». Что именно украдено — пока не сообщается. Издание Bild пишет, что речь идет о предметах на сумму более миллиарда евро.

Deutsche Welle сообщает, что похитителей было двое и их передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Издание цитирует слова директора музея о том, что «похищено как минимум три бесценных комплекта украшений».