Москва, , 10:48 — REGNUM 27 ноября Мультимедиа Арт Музей впервые представляет ретроспективную выставку звезды итальянского и мирового современного искусства Лучо Фонтаны. Экспозиция включает более 60 работ художника. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Лучо Фонтану называют одним из самых радикальных абстракционистов после Казимира Малевича и считают основателем современного искусства Италии. Он создал движение спациализма (от италянского spazio — «пространство»), которое не признавало границу между живописью и скульптурой, и написал «Белый манифест», главная идея которого — синтез искусств и объединение науки и творчества. Однако мировую славу ему принесли картины с разрывами и прорезями, которые он называл утверждением своего духовного начала.

Ретроспектива в «Мультимедиа-арт-музее», представляющая не только изрезанные холсты, но и серии полотен яйцевидной формы и скульптуры, поможет составить исчерпывающее впечатление о методах Фонтаны и проследить развитие его идей.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.