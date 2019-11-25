Пекин, , 11:15 — REGNUM Диснеевский анимационный фильм «Холодное сердце 2» лидирует в китайском прокате, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Фильм собрал 131 млн юаней ($18,61 млн) за третий день показа на материковой части Китая 24 ноября, что составляет 66% от общих сборов за день. Фильм является прямым продолжением ленты 2013 года «Холодное сердце» и развивает историю Эльзы, королевы, повелевающей ледяными силами и ее сестры Анны.

На втором месте расположился китайская романтическая драма «Где-то зимой» и американский военный блокбастер «Мидуэй», которые собрали 12,82 млн и 9,66 млн юаней соответственно.

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