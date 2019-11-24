Копенгаген, , 22:26 — REGNUM Популярный поэт и певец Ник Кейв откроет персональную выставку в Копенгагене, средства на которую будут выделены итальянским модным домом Gucci.

Gucci David Adam Kess

Проект будет проходить в Королевской датской библиотеке с 23 марта по 3 октября 2020-го года. Среди представленных работ — масштабные инсталляции, необычные звуковые зарисовки из архива Ника, коллекции Королевской датской библиотеки и нескольких предметов из частных коллекций.

Музыкальные этюды Ник Кейв писал вместе с австралийским мультиинструменталистом Уорреном Эллисом. Также известный американский писатель Дарси Стейнке выпустит эссе специально для книги «Stranger Than Kindness», выход которой приурочен к открытию данной выставки.