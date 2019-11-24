Варшава, , 21:31 — REGNUM Исполнительница из Польши Виктория Габор одержала победу на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019», об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте конкурса.

Финал состоялся в городе Гливиц в Польше, победительница с песней Superhero набрала 278 баллов, исполнители из России заняли 13-е место с 72 баллами.

Всего в конкурсе приняли участие 19 стран, а победитель определялся путем зрительского голосования на официальном сайте «Евровидения».

Второе место досталось исполнительнице Мелани Гарсие из Испании, третья позиция осталась за певцом Мэтью Хинзеном из Нидерландов.

Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проходит каждый год с 2003 года. К участие в нем допускаются дети моложе 15 лет. В 2017 году победу здесь одержала российская исполнительница Полина Богусевич.

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